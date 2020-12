Moerser Unternehmen weit vorne : Moerser Corona-Schnelltest schneidet hervorragend ab

Klein, aber effizient: Sandra von Minden hält einen Corona-Schnelltest in den Händen. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

MOERS Untersuchung der Charité: Die Nal Van Minden GmbH ist mit ihrem Covid-19-Antigen-Schnelltest weit vorne.

150 verschiedene Corona-Schnelltests sind in Deutschland zugelassen. Zu den besten gehört der Nadal-Covid-19-Antigentest, der von der Nal Van Minden GmbH aus Moers entwickelt wurde und produziert wird. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Berliner Charité um den Virologen Christian Drosten.

Die Forscher aus Berlin untersuchten unter anderem die Sensitivität, die anzeigt, ob infizierte Personen als infiziert erkannt werden, und die Spezifität, die anzeigt, ob gesunde Personen als gesund erkannt werden. Die Sensitivität erreichte 99,26 Prozent, obwohl die Forscher die Abstriche nicht direkt in Testkassetten gegeben hatten, sondern erst in Versuchsröhrchen, um so die Genauigkeit leicht zu verschlechtern. Bei klinischen Tests unter Idealbedingungen liegt die Sensitivität über 99,90 Prozent.