Riesenjackpot wird geteilt : 15 Millionen Euro Lotto-Gewinn gehen in den Kreis Wesel

Wesel Einen üppigen Lotto-Jackpot von 45-Millionen Euro müssen drei Spieler untereinander aufteilen: 15 Millionen gehen jeweils nach Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein.

Der Gewinntopf war in 14 Ziehungen in Folge nicht geknackt worden, so dass er auf seine Maximalsumme angewachsen war, wie die Lottogesellschaften am Donnerstag mitteilten.