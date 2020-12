Hilfen für Angehörige von Erkrankten : „Blickpunkt Demenz“: Neue Broschüre der Diakonie

Moers Die Broschüre für das erste Halbjahr 2021 ist erschienen. Das Neue Evangelisches Forum sammelt und organisiert Unterstützungsangebote für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen.

Angehörige von Demenzerkrankten benötigen auch in Zeiten von Corona Unterstützung. Vieles, was, die belastende Situation der Erkrankten und der Angehörigen verbessern kann, lässt sich lernen. Nachzulesen ist es in der Broschüre „Blickpunkte Demenz“ für das zweite Halbjahr 2020, die gerade neu erschienen ist.