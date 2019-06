Energieversorger aus Moers : Millionen für kommunale Enni-Anteilseigner

Moers Die Enni Energie & Umwelt hat sich erneut gegen den Negativtrend der unter Druck stehenden Energiebranche entwickelt.

Fast 26 Millionen Euro beschert die Enni Energie & Umwelt den klammen Städten Moers und Neukirchen-Vluyn als kommunalen Anteilseignern aus dem Geschäftsjahr 2018. 23 Millionen erhält allein die Grafenstadt, drei die geringer beteiligte Nachbarin. Zu verdanken haben die Kommunen den Geldsegen einem erneut deutlichen Plus bei Kunden, beim Gewinn und an Gesellschaftern beim mittlerweile überregional agierenden Energieversorger und Telekommunikationsunternehmen.

Trotzdem erzielt die „grüne“ Enni mit einem Überschuss knapp unterhalb der 20-Millionen-Euro-Marke zum siebten Mal in Folge ein Rekordergebnis. Für Krämer ist die Entwicklung eine Bestätigung seiner Wachstumsstrategie. Die LEG im Ruhrgebiet, ein großes Stahlwerk in Duisburg und Privathaushalte in ganz Deutschland gehören mittlerweile zu den Abnehmern von Enni-Produkten und -Dienstleistungen. Rund 40.000 Strom- und Gas-Kunden außerhalb von Moers gibt es. Allein im ersten Halbjahr 2019 seien mehr als 10.000 dazugekommen, sagt der Geschäftsführer. Außerdem gelang 2018 der größte Wachstumsschritt der Unternehmensgeschichte: Durch eine Beteiligung der Gelsenwasser AG an Enni konnten die Gasnetze in Rheinberg und Uedem übernommen werden. Auf dem Weg vom Stadtwerk zum Regionalversorger war das ein großer Schritt.