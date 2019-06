„Spontanfilm“ und „Move“ in Moers : Zwei Festivals für junge Leute

Yanek Schulz, Sarah Heckhoff, Chrissy Schmidt und Patrick Stenzel beim Dreh anlässlich des Spontanfilm-Festivals 2016. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Am Samstagabend sind die Ergebnisse des Spontanfilm-Festivals zu sehen. Die Präsentation bildet den Abschluss des neuen Festivals „Move!“

Was entsteht, wenn sich 25 junge Leute mit Kameraequipment und jeder Menge Kreativität und Power an drei Tagen für insgesamt 24 Stunden in Moers treffen? Mindestens fünf tolle Filme. Das Spontanfilm-Festival in Moers geht vom 20. bis 22. Juni in die elfte Runde. Seit neun Jahren richtet es das Kinder- und Jugendbüro der Stadt mithilfe von Experten aus den Bereichen Film, Musik und Technik aus. Förderer sind das Kulturbüro und die Sparkasse am Niederrhein.

In diesem Jahr findet es zum ersten Mal im Rahmen des „Move! Jugendkultur-Festivals“ statt. „Nach dem zehnjährigen Jubiläum im vergangenen Jahr wollten wir das Spontanfilm-Festival neu erfinden“, sagt Mark Bochnig-Mathieu vom Kinder- und Jugendbüro. Nicht mehr 24 Stunden am Stück haben die jungen Leute Zeit, an ihren Filmen zu arbeiten, sondern an drei Tagen von jeweils 10 bis 18 Uhr. „Wir haben uns eine Art Rallye ausgedacht, in der die Teams zu geheimen Drehorten geschickt werden und dort Challenges erledigen müssen.“ In jeder Location haben sie zwei Stunden Zeit, bevor sie weitergeschickt werden. Die Zeit am Drehort nutzen die Teams mit Unterstützung von Experten aus der Film-Branche, um Konzepte zu entwickeln, zu filmen und zu schauspielern. Geschnitten und vertont werden die Ergebnisse zum Schluss. Zum Abschluss treffen sich alle zur Präsentation der Filme wieder: Am Samstag, 22. Juni, ab 21 Uhr auf der Wiese am Pulverhäuschen neben dem Schloss sind die Ergebnisse zu sehen.

„Move! Wir möchten Moers bewegen und Moers soll sich bewegen“, erklärt Lena Brandau vom Kinder- und Jugendbüro bei der Vorstellung eines neuen Festival-Formates. Aus einer Kooperation des Kulturbüros mit dem Kinder- und Jugendbüro ist ein neues Konzept entstanden: „Move! Das Jugendkultur-Festival“. Es findet erstmals am Samstag, 22. Juni, ab 15.30 Uhr statt. Auf der Wiese neben dem Pulverhäuschen am Schloss haben Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche bis etwa 20 Jahre die Möglichkeit, sich in Workshops, Tanzübungen und Kunstprojekten auszuprobieren. „Wir bündeln mit dem Festival die Angebote aus den verschiedensten Einrichtungen für Kultur und Jugend in Moers“, so Lena Brandau. Die Jugendzentren „Die Box“ und „Zoff“, das Bollwerk 107, die Offenen Einrichtungen für Kinder Römerstraße und Eichenstraße, das Schlosstheater und die Musikschule, „Lichtgestalten“, die Anne-Frank-Gesamtschule sowie „Break-Attack“ sind dabei. Am Nachmittag beginnt das Programm mit einer Festivaleröffnung und einem Warm-Up. Von 16 bis 18 Uhr können Kinder und Jugendliche frei zwischen verschiedenen Workshops wählen. Von Breakdance und Lichtgraffiti, Theater und Trommeln bis hin zu einem Dance-Workout. „Sie sollen alles ausprobieren können und die Ergebnisse im Anschluss auf der Bühne am Pulverhäuschen aufführen“, sagt Mark Bochnig-Mathieu. Auf der Bühne beginnt um 18.30 Uhr die Performance. Im Anschluss, bis etwa 21 Uhr, unterhalten junge Singer-Songwriter wie Kira, Hannah Stienen und Noah Warwel die Gäste. Anschließend sind die Ergebnisse des Spontanfilm-Festivals auf der Leinwand zu sehen sein.

Alle Angebote sind kostenlos. Anmeldungen sind jeweils nicht erforderlich.

(pst)