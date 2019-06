Kirche in Moers : Pfarrerinnen feiern Fronleichnam mit

Barbara Weyand (r.) und Dorothea Mathies feierten schon öfter gemeinsam Gottesdienste. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Zwei evangelische Pfarrerinnen beim katholischen Fronleichnamsgottesdienst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So geht Ökumene! Eigentlich ist Fronleichnam ein Feiertag, der als sehr katholisch gilt. Dabei geht es um die Gegenwart Christi im Brot und Wein der Eucharistie. Die reformierten Protestanten am Niederrhein verstehen das Abendmahl eher als Erinnerung an Jesus Christus. Doch der katholische Pastor Heinrich Bösing schrieb seinen evangelischen Kolleginnen Barbara Weyand und Dorothea Mathies eine freundliche Einladung, beim Fronleichnamsgottesdienst am Donnerstag um 10 in der Katholischen Kirche St. Ida, Eicker Grund 102, mitzuwirken. „Ich finde, er ist eine gute Gelegenheit, die katholische Tradition kennenzulernen, wobei es uns heute wirklich nicht um das Unterscheidende, sondern um das Verbindende und Sich-Ergänzende geht“, sagt Bösing.

So werden die beiden Pfarrerinnen als Team zum Gottesdienst gehen und auch im Gottesdienst aus der Bibel lesen. „Ich freue mich über die Einladung, und dass wir aktiv an diesem Tag teilnehmen können“, sagt Mathies. „Und sie galt genauso ja auch all unseren Evangelischen Gemeindegliedern, die haben wir in unseren Sonntagsgottesdiensten gern weitergegeben.“ Der evangelische Posaunenchor Repelen gestaltet die Feier musikalisch mit – und das seit vielen Jahren.

Fronleichnam feiern katholische Gläubige immer genau am 60. Tag nach Ostern und am 2. Donnerstag nach Pfingsten. Dieses Jahr ist das Fest am Donnerstag, 20. Juni. Fronleichnam ist in einigen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag.

Der Name Fronleichnam kommt aus dem Althochdeutschen. Er setzt sich zusammen aus den Worten „fron“, was Herr bedeutet und „lichnam“, welches sich mit Leib übersetzen lässt. Unter Fronleichnam verstehen Katholiken das „Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi“. Dieser heilige Leib wird durch die Eucharistie, die Vergabe der Hostie, im Gottesdienst, zelebriert. Hierbei werden Brot und Wein symbolisch zum Leib und Blut Jesus Christus. Brot und Wein werden von den Gläubigen gegessen und getrunken. So ist Jesus für sie präsent und ein Teil von ihnen.

Fronleichnamsprozessionen sind zudem seit dem Mittelalter Bestandteil des Fests. Hier steht die geweihte Hostie im Mittelpunkt. Sie repräsentiert Jesus Christus. In einer Monstranz wird sie von einem Priester durch die Straßen getragen. Die Gemeinde folgt dem Priester und singt kirchliche Lieder. Durch die Prozessionen wird die Umgebung geweiht.

In Moers gibt es den Fronleichnamsgottesdienst in der St. Josef Kirche um 9.30 Uhr. Anschließend zieht die Gemeinde in einer Prozession durch den Stadtpark. Um 18 Uhr wird in der evangelischen Kirche in Schwafheim eine Abendmesse abgehalten.

(RP)