Handball in Dormagen : Bayer-Jugend peilt Einzug ins Viertelfinale an

Dormagen Am Sonntag geht’s für die A-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen zum Spiel bei TuSEM Essen. Ein Remis würde im Rennen um die Deutsche Meisterschaft zum Sprung in die nächste Runde reichen.

Nach dem klaren 28:18-Erfolg im ersten Gruppenspiel gegen Hanau steht für die A-Jugendhandballer des TSV Bayer Dormagen am Sonntag das entscheidende Spiel um den Einzug ins Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft an. Ab 16 Uhr geht es gegen TuSEM Essen . Dort würde theoretisch im direkten Vergleich ein Unentschieden reichen, weil Essen gegen Hanau „nur“ mit acht Toren Vorsprung gewann (29:21). Aber das Spielen auf die Punkteteilung fällt beim Handball bekanntlich schwer.

„Damit können wir uns vielleicht 30 Sekunden vor dem Abpfiff beschäftigen“, sagt Trainer David Röhrig. Doch in Essen ist das schon deshalb kein Thema für ihn, weil der Dormagener Coach gar nicht vor Ort ist. Er erlebt die Partie qualvoll vor dem Monitor auf Sportdeutschland.tv, denn er befindet sich in Corona-Quarantäne. Zwar wurde Röhrig negativ getestet, doch der Erstkontakt mit einer positiv getesteten Person führt automatisch zur 14-tägigen „Vorsichtssperre“. Besonders bitter: Sollte sein Team tatsächlich in die Runde der letzten Acht einziehen, könnte er immer noch nicht dabei sein. Denn das mögliche Hinspiel gegen den Sieger der Partie SG Flensburg/Handewitt gegen SC Magdeburg würde bereits am kommenden Donnerstag stattfinden.