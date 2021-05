Gedanken zum Wochenende : Interreligiöser Dialog

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Junge Leute im Kreis Mettmann zum interreligiösen Dialog zusammenzubrigen, so lautete die Aufgabe. Das ging besser, als es in diesen Zeiten zu vermuten war.

Im März habe ich mich mitten in den Corona-Wirren an ein neues Projekt gewagt: Im Kreis Mettmann einen interreligiösen Dialog zwischen jungen Menschen ins Leben zu rufen. Ich hatte mich schon drauf vorbereitet: Ich bekomme eh eine Absage. Wer will jetzt schon digital neue Leute kennenlernen? Und dann noch so ein kompliziertes Thema wie Dialog der Religionen?