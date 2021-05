Ratingen : Lollitests werden auf die Minute abgeholt – Ergebnisse gibt’s spät

Ratinger Schulen sind mit Lollitests versorgt. Foto: dpa/Michael Reichel

Ratingen Ab Montag werden in Nordrhein-Westfalen Kinder in Grund- und Förderschulen zweimal wöchentlich mit dem Lollitest auf Covid 19 gestestet. Tests sind genug da, durch lange Abholrouten können die Ergebnisse aber erst spät übermittelt werden.

Von Andrea Bindmann

Die Lieferung kam am Freitagvormittag. „Seitdem sitzen wir hier und machen uns mit dem Prozedere vertraut“, so Marlene Stuckart, Leiterin der Johann-Peter-Melchior-Schule in Lintorf. Ab kommenden Montag werden Schüler der Grund- und Förderschulen zweimal wöchentlich per Lollitest auf Covid 19 getestet.

Der Test an sich ist einfach. „Wie bei einem Lolli lutschen die Schüler 30 Sekunden lang an einem Teststäbchen“, erklärt Stuckart. Was die Sache kompliziert macht, ist das anschließende Verfahren. „Das NRW-Schulministerium hat die Regierungsbezirke in Routen aufgeteilt“, so Ulrike Troschitz, stellvertretende Leiterin des Schulverwaltungsamtes. 402 sind es insgesamt, drei davon führen durch Ratingen. „Diese Routen sind minutiös geplant“, berichtet Troschitz. Jede von ihnen deckt mehrere Städte ab. Das Ziel: Labore, denen die Tests zur Auswertung übergeben werden.

„Jedes Labor hat ein anderes Verfahren“, so Marlene Stuckart. Lehrer und Betreuer kämpfen sich also bis Montag durch Papierberge, um zu lernen, wie sie vorgehen müssen. In Lintorf bedeutet das: Stäbchen durchbrechen, einen Teil in ein Röhrchen einlegen, das mit einem Code versehen ist und dem Kurier mit Übergabe-Protokoll aushändigen. Dann heißt es warten.