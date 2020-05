Selbstversuch : Einsamer Tanz in den Mai zum Bollwerk-Livestream

Moers Unsere Autorin macht den Selbstversuch und feiert allein, mit freundlicher Unterstützung von DJs aus dem Internet. Ein Livestream des Moerser Jugendkulturzentrums Bollwerk 107 machte es möglich.

Warum habe ich zu meinem Tanz in den Mai niemanden eingeladen? Das werde ich mich im Laufe des Abends immer wieder fragen. Wieso dachte ich bloß, dass ich auch alleine feiern kann? Natürlich ist es Corona geschuldet (aber auch meiner Experimentierfreude), dass ich mit meinem Altbier dem Bildschirm zuproste. Oder auch Flo Badabum, der im Livestream „High5 – (Dis)tanz in den Mai“ gerade „React“ von Erick Sermon featuring Redmann spielt. Flo legt öfter im Bollwerk 107 auf, am liebsten Hip Hop. Neben ihm tanzt seine Kollegin Kat Boss. Flo und Kat legen heute online auf. Sie ergänzen sich gut im Livestream, der um 21 Uhr auf der Facebookseite des Bollwerks gestartet ist. Keine harten Brüche, viele 2000er-Hits, auch einiges aus den Neunzigern, viel Hip Hop. Ich wäre jetzt gerne dort, wo die beiden sind. Im Bollwerk 107, auf der Tanzfläche. Stattdessen tanze ich auf meinem zerkratzten Parkett, der Wäscheständer ist das DJ-Pult – darauf der Laptop. In meiner Studentenbude gibt es Bier statt Cocktails. Gut und günstig, kein Mindestverzehr.