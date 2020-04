Aktionen in Moers : Drei Festtage rund um den 3. Oktober?

Aktionen in Moers

Moerser Herbst, französischer Markt und Street-Food: Das Moerser Stadtmarketing plant, im Herbst gleich drei Aktionen miteinander zu kombinieren – wenn das in der Corona-Zeit denn möglich sein sollte.

Das Street-Food-Festival lockt bereits seit 2017 immer im Frühsommer die Moerser auf den Kastellplatz, die Gerichte und Getränke rund um den Globus genießen wollen. Im Frühherbst ist dann der „Markt der Provence“ seit gut zwei Jahren beliebter Anziehungspunkt für Menschen, die einen leckeren Wein, ein gutes Stück Seife oder einen schmackhaften französischen Käse zu schätzen wissen. Und nicht zuletzt zieht es die Grafenstädter regelmäßig beim Moerser Herbst in die Innenstadt, um bei einem verkaufsoffenen Sonntag flanieren und shoppen zu können.

Warum also nicht, alle drei Events miteinander kombinieren? Diese Frage stellte sich die Moers Marketing in den vergangenen Wochen. „Wir planen mehrgleisig“, sagt Michael Birr, Geschäftsführer der Moers Marketing. „In der Coronazeit sind bis zum 31. August alle Großveranstaltungen verboten. Was danach kommt, ist noch nicht bekannt. Deshalb steht hinter dem kombinierten Moerser Herbst auch ein riesiges Fragezeichen. Wir hoffen aber, dass alles stattfinden kann. Aber vielleicht müssen wir auch alles wieder absagen. Fakt ist aber, dass die Planungen nur jetzt vorgenommen werden können. Später schaffen wir das nicht mehr“, erklärt er im RP-Gespräch.