Corona-Info am Adolfinum : Lehrer: „Ich werde immer verwirrter“

INFO

Die „Schulung für die Schule“ mit Ärzten des Bethanien-Krankenhauses fand auf Wunsch des Gymnasiums Adolfinum statt. Ebenfalls am Mittwoch referierten die Ärzte an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers. Ein weiterer Termin sei an der Martinus-Grundschule Rheurdt geplant.