Live-Stream aus Dinslaken : „Roter März“: Stadtwerke verlosen Online-Zugänge

Regisseur Adnan Köse (links) beim Dreh einer Filmszene für „Roter März“ mit Hauptdarsteller Peter Landuris in der Kirche St. Marien in Lohberg. Foto: as/Annette Schreiner

Dinslaken Adnan Köses „Roter März“ ist am Donnerstag, 29. April, ab 20 Uhr als erster Beitrag aus der „virtuellen Kulturhauptstadt“ auf der Plattform Culture Total im Livestream zu sehen.

Ein Stück Lohberger Geschichte, ein Pfarrer im Zentrum des Geschehens, ein Dinslakener Autorenteam und die erste Inszenierung in der sanierten Kathrin-Türks-Halle. Das alles in einer deutschlandweiten Online-Uraufführung mit Peter Landuris als Hauptdarsteller. Wenn Adnan Köses „Roter März“ am Donnerstag, 29. April, um 20 Uhr als erster Beitrag aus der „virtuellen Kulturhauptstadt“ auf der Plattform Culture Total im Livestream zu sehen ist, wird Dinslakens Historie in den bewegten Zeiten der Märzunruhen 1920 zum Lehrstück für Demokratie heute. Adnan Köse hat das Drama als in dieser Form eigens für den Stream konzipiertes „Hybrid“-Stück aus live gespieltem Bühnenstück und eingespielten Filmszenen konzipiert.