Messerstecherei am Moerser Bahnhof : 24-Jähriger wegen Totschlags angeklagt

Rettungskräfte kümmern sich um das Opfer der Messerstecherei. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte am Tattag im November Drogen vom späteren Opfer kaufen. Treffpunkt sollte der Kiosk „Devan“ an der Homberger Straße sein.

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Ein Opfer, mehrere Tatverdächtige: Wer am Ende den Stich setzte, der einen 23 Jahre alten Mann am 9. November vergangenen Jahres vor einem Kiosk an der Homberger Straße tötete, war für die Ermittler lange unklar. Fünf junge Männer saßen zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Jetzt steht der mutmaßliche Haupttäter, ein 24 Jahre alter Mann aus Moers, wegen Totschlags vor dem Landgericht.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte am Tattag Drogen vom späteren Opfer kaufen. Treffpunkt sollte der Kiosk „Devan“ an der Homberger Straße, in unmittelbarer Nähe zum Moerser Bahnhof, sein. Gemeinsam mit einem Begleiter fuhr der 24-Jährige zunächst dort vor, aus nicht näher geklärten Gründen kam es dann zu einem Streit zwischen Verkäufer und Käufern. Für den 23-Jährigen hatte der aber zunächst einmal keine Folgen. Erst eine Stunde später soll der Angeklagte in Begleitung weiterer „Verstärkung“ zurückgekehrt sein. Diesmal kam es zu einer ersten körperlichen Auseinandersetzung.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte und seine beiden Begleiter daraufhin los zogen, um sich mit Messern und Teleskopschlagstöcken zu bewaffnen – und, um einen weiteren Mann zur Unterstützung hinzuzuziehen. Anschließend, heißt es, seien sie erneut zum Kiosk „Devan“ gefahren, diesmal mit dem Plan, den 23-Jährigen dort anzutreffen.

Laut Anklage hatte der 24-Jährige ein Einhandmesser mit 8,5 Zentimeter langer Klinge – ein einklappbares Taschenmesser, das sich einfach mit einer Hand öffnen lässt – dabei. In der darauffolgenden Auseinandersetzung soll der Angeklagte dem 23-Jährigen dieses Messer mit großer Kraft in die linke Körperhälfte gestochen haben. Die Staatsanwaltschaft geht allerdings davon aus, dass der Tatplan ein anderer war. Der zweite und letztlich tödliche Stich des Angeklagten traf den 23-Jährigen in den Brustkorb. Die Klinge des Messers verletzte das Herz.

Die anderen an der Massenschlägerei beteiligten Männer sollen in gesonderten Verfahren ebenfalls strafrechtlich verfolgt werden. Die Auftaktverhandlung im Totschlagsverfahren findet vor der großen Jugendkammer statt.