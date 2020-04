Historie in Moers : Grafschafter Museumsverein legt neues Standardwerk zur oranischen Befestigungsanlage vor

Historie in Moers

Die Stadt Moers kann 2020 ein ganz besonderes Jubiläum feiern: Vor 400 Jahren wurde das große Befestigungswerk, mit dem ab 1601 Moritz von Oranien sofort nach seinem Regierungsantritt als Herr der Grafschaft Moers Schloss, Alt- und Neustadt Moers hat umgeben lassen, vollendet. Der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein in Moers legt jetzt rechtzeitig zum Jubiläum ein neues Standardwerk zu Bau und Schicksal der Moerser Festungsanlage vor.

Die oranische Befestigungsanlage veränderte das äußere Erscheinungsbild der Stadt vollständig. Moers war seitdem eine frühneuzeitliche Festungsstadt. Die Festungswerke mit ihrem Wallsystem boten einerseits Schutz vor feindlichen Angriffen, aber auch vor dem jährlich auftretenden Hochwasser. Nach Niederlegung der mittelalterlichen Stadtmauern gewann die Stadt zwar mehr Siedlungsfläche, blieb aber wie alle Festungsstädte in ihrer Expansion eingeengt. Einer Belagerung musste die Festungsstadt Moers nie Stand halten.

In sechs Beiträgen dokumentieren fünf Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen unter der Herausgeberschaft der Stadthistorikerin Margret Wensky anschaulich die Geschichte dieses bedeutenden kulturellen Erbes der Stadt auf dem aktuellen Forschungsstand. Margret Wensky skizziert die politische Situation der Grafschaft im 16. Jahrhundert, die dazu führte, dass Moritz von Oranien in ihren Besitz kam. Heike Preuß behandelt den Bau der Befestigung 1601-1620 anhand der erhaltenen Bauakten und legt ein besonderes Augenmerk auf die daran beteiligten Unternehmer und Arbeiter. Welche Bedeutung Moritz von Oranien dem Moerser Festungsbau beimaß, zeigt sich darin, dass er den genialen Mathematiker und Festungsbauingenieur Simon Stevin nach Moers schickte, um zumindest den Beginn der Arbeiten zu begleiten. Wahrscheinlich stammt auch der große Bauplan der Festungsanlage, der sich heute im NRW-Landesarchiv in Duisburg befindet, von Stevin. Seinem Leben und Werk geht Hajo Hülsdunker nach.