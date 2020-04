22. Todesfall im Kreis Wesel : Frau aus Sonsbeck stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Eine Sonsbeckerin, die positiv auf das Virus getestet worden war, ist gestorben. Insgesamt ist die Zahl der Infektionen weiter gestiegen, die Zahl der Genesenen aber auch.

Es handle sich um eine 83-jährige Frau aus Sonsbeck, teilte der Kreis Wesel am Donnerstag mit. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 22 im Kreis Wesel. In Sonsbeck ist es der dritte Mensch, der positiv auf das Virus getestet worden war und gestorben ist. Die Frau habe aber nicht in einem Pflegeheim gelebt, erklärte der Kreis Wesel auf Nachfrage. Mitte April hatten sich im Gerebernus-Haus sechs Bewohner mit dem Virus infiziert. Ein Mann starb. Drei Bewohner sind mittlerweile wieder gesund. Die beiden anderen seien auch symptomfrei, bei ihnen seien die regelmäßigen Corona-Tests aber noch nicht negativ, sagte Karl Döring, Geschäftsführer vom Caritasverband Geldern-Kevelaer, dem Träger des Pflegeheims.