Tag der Arbeit in Moers : Kevin Kühnert soll jetzt zum 1. Mai 2021 nach Moers kommen

Die Maifeier als höchster Feiertag des DGB fällt aus. Als Ersatz steht in Meerbeck eine Illustration des Künstlers Becker Schmitz. Die Illustration soll zwei Wochen in dem Moerser Stadtteil stehen bleiben. Die Planung für den 1. Mai 2021 hat begonnen.

Eigentlich sollte Kevin Kühnert auf der Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes Niederrhein sprechen. Aufgrund der Corona-Krise musste der DGB die Veranstaltung aber absagen. Der Juso-Vorsitzende und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende reist nicht aus der Bundeshauptstadt in die Grafenstadt, noch nicht: Er könnte zur Kundgebung am 1. Mai 2021 kommen. „Als ich mit ihm über die Absage der diesjährigen Kundgebung gesprochen habe, hat er gesagt, er habe im nächsten Jahr noch nichts am 1. Mai vor“, berichtete Gewerkschaftssekretär Frank Thon bei einer Videokonferenz am Donnerstag. Der 1. Mai ist für den DGB der höchste Feiertag. Er ist in der Bundesrepublik noch nie ausgefallen.“