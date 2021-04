Neues Projekt „Step by step“ : Tanz ohne Vorgaben

Emilia Haydee Peredo Aguirre in ihrem neuen Stück. Foto: Daniel Senzek/Rheinoper

Düsseldorf Das Ballett der Rheinoper und das Tanzhaus stellen mit „Step by step“ beim Festival „Tanz NRW“ ein erstes gemeinsames Programm vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(w.g.) Die enge Vernetzung der vielfältigen städtischen Kunstszene treiben Demis Volpi, Ballettdirektor beim Ballett am Rhein, und Bettina Masuch, Intendantin des Tanzhauses NRW, mit einer neuen Kooperation voran: „Step by step“ heißt das Projekt, in dem Ballett der Rheinoper und Tanzhaus ihre Kräfte zur Entwicklung nachwuchsfördernder Formaten vereinen – zeitgenössischer und klassischer Tanz sollen einander begegnen.

13 Tänzer des Balletts am Rhein erarbeiten gemeinsam mit den Factory Artists des Tanzhauses – seit 2020 sind das Reut Shemesh, das Kollektiv Nutrospektif und Alfredo Zinola – ein vielfältiges Programm aus kurzen Stücken, installativen Formaten und Workshop-Konzepten. Stilistisch gab es keine Vorgaben: ob zeitgenössisch, urban, klassisch auf Spitze oder Crossover liegt im Entscheidungsspielraum der Künstlerinnen.

Reut Shemesh setzt sich in ihrer Arbeit mit Querverbindungen zwischen sichtbarer Selbstdarstellung von Weiblichkeit und imaginierten Selbstzuschreibungen auseinander. Bahar Gökten und Yeliz Pazar aus dem Kollektiv Nutrospektif widmen sich der Erforschung von Bewegungen sowie der kulturellen Praxis urbaner Tanzkulturen und transferieren sie in einen zeitgenössischen Kontext. Alfredo Zinola widmet sich dem Tanz für ein junges Publikum und erforscht in seinen Choreografien den Körper in seinen sozialen Gefügen.

Aus der Compagnie des Balletts am Rhein entwickeln Doris Becker, Yoav Bosidan, Michael Foster, Wun Sze Chan, Niklas Jendrics, Charlotte Kragh, Marjolaine Laurendau, Neshama Nashman, James Nix, Emilia Haydee Peredo Aguirre, Dukin Seo, Virginia Segarra Vidal sowie Daniel Smith eigene Stücke.