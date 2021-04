Buch über Beuys : Matarés Tochter schnitt Beuys die Haare

In Christiane Hoffmans Buch erfährt der Leser auch private Seiten des großen Künstlers Joseph Beuys. Foto: dpa/-

Die Düsseldorfer Kulturjournalistin Christiane Hoffmans hat ein Buch über Joseph Beuys geschrieben. Das Besondere daran: Hier kommen Zeitzeugen zu Wort, die auch private Seiten des Künstlers verraten.

Von Bertram Müller

Der 100. Geburtstag von Joseph Beuys steht erst bevor, doch der Jubiläumsbetrieb ist längst angelaufen. Ausstellungen und Buchneuerscheinungen rücken den Künstler mit der Biografie voller Widersprüche posthum in ein Blitzlichtgewitter, das kaum eine Nuance seines Werks und Charakters unbeleuchtet lässt. Die Düsseldorfer Kulturjournalistin Christiane Hoffmans nimmt am Wettbewerb um Leser mit einer allgemein verständlichen Einführung in Leben und Werk teil, die mit einem spannenden Anhang gewürzt ist: Zeitzeugen von Bazon Brock über Sonja Mataré, Klaus Staeck und Franz Joseph van der Grinten bis zu des Künstlers Taxifahrer geben in Interviews preis, wie sie Beuys erlebt haben - und was sie an ihm vermissten.

Die Gespräche wurden bereits 2008 erstmals veröffentlicht, und zumal nach Hans-Peter Riegels kritischer Beuys-Biografie von 2013 würde man heute manche Frage anders stellen. Doch die Substanz der Antworten hat sich erstaunlich frisch erhalten, besonders wo es um den Menschen Joseph Beuys geht.

Karl Heß hat Beuys 13 Jahre lang regelmäßig in seinem Taxi kutschiert. Auf die Frage „Wie war Beuys' Beziehung zu seinen Kindern?" antwortet er: „Er hatte keine richtige Beziehung zu den Kindern. Was wir so unter herzlicher Liebe verstehen, das habe ich da nicht gesehen. Wenzel nannte seinen Vater Beuys, nicht Papa oder wenigsten Joseph. Alle redeten ihn mit Beuys an, auch seine Frau." Zudem habe Beuys „keine Freunde im engeren Sinn" gehabt, allenfalls die Brüder van der Grinten: „Ich glaube, er hat ihnen vertraut."

Franz Joseph van der Grinten kommt selbst zu Wort und sucht eine Beuys'sche Erzählung zu retten, die heute als widerlegt gilt: die Pflege durch Tataren nach einem Flugzeugabsturz auf der Krim.

Eine schöne Geschichte ist es dennoch und ein Beispiel dafür, wie Beuys sich seine eigene Welt erschuf.

Sonja Mataré, die im vorigen Jahr 94-jährig gestorbene Tochter von Beuys' Akademie-Lehrer Ewald Mataré, erinnert lebhaft an die Nachkriegsjahre, als sie Beuys, dem von ihr Bewunderten, regelmäßig die Haare schneiden durfte und dabei auf seine Kopfverletzung Rücksicht nehmen musste: „Haare schneiden war immer eine ganz heilige Sache."

Unter allen Interviewpartnern des Bandes kommt Bazon Brock, der emeritierte Wuppertaler Kunstprofessor, dem Wesen des Künstlers am nächsten. Er spürt Beuys, dem „Mitarbeiter Gottes", nach und gibt zu bedenken: „Viel zu wenig wird bedacht, dass er am Niederrhein aufgewachsen und der ganze Niederrhein eine mystisch verdichtete Zone ist. Beuys war also schon spirituell geprägt, als er sich entschied, Künstler zu werden." Am meisten bewundert Brock dies: „Er hatte die Fähigkeit zu ahnen, was in Erinnerung bleiben wird. Seine Empathie, also ein Vorausleiden, ein emotionales Vorwegnehmen von etwas, das passieren wird, war gewaltig."

Ein Buch, das man mit Gewinn und ohne Mühe in einem Rutsch liest.