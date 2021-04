Interview mit Jörg Lotz : „Gerhard Richter sichert unsere Existenz“

Düsseldorf Der technische und operative Geschäftsleiter des Großfotolabors Grieger beschreibt die Zukunft der Bildbearbeitung. Der Markt ist schwierig – der Düsseldorfer Betrieb wurde von einer Londoner Gruppe übernommen.

Herr Lotz, wie geht es weiter mit der Bildbearbeitung? Wie will Grieger in Düsseldorf mit 30 Mitarbeitern überleben, wenn sogar Künstler inzwischen ihre Bilder selbst produzieren?

Übernahme Doch die Konkurrenz schlief nicht. Grieger ging in die Insolvenz, der Düsseldorfer Betrieb wurde 2017 von der Heni-Gruppe in London übernommen.

Erfolg 1957 gründete der Fotograf Karl Heinz Grieger in Esslingen ein Farbfoto-Fachlabor, 1968 kam die Niederlassung in Düsseldorf hinzu. Griegers Erfolg kam 1972 mit der deutschlandweiten Lizenz für Diasec, einer Acrylglasversiegelung, die brillante Farben und eine faszinierende Tiefenwirkung mit sich brachte. 1987 ließ sich Thomas Ruff als erster Fotokünstler Großporträts auf Diasec kaschieren. Damit begann der internationale Durchbruch der Becher-Schule.

Lotz Ja, das Gebäude an der Färberstraße ist verkauft, der neue Besitzer plant Wohnungen. Wir bauen gerade eine Bestandshalle der Stadttochter IDR in der Goslaer Straße 10 um. Sie ist genauso groß, aber hat den Vorteil, dass wir alles auf einer Ebene haben. Dort werden wir den Inkjetbereich, die Weiterverarbeitung, Logistik und und Verwaltung platzieren.

Lotz Neue Produktionsstätten für das komplette Sortiment hätten in keinem Verhältnis zu den Umsatzzahlen gestanden, denn durch Corona sind auch unsere Umsätze deutlich zurückgegangn. Deshalb gehen wir mit HSL von der Adersstraße als Partner zusammen, Heni hat HSL gekauft. Wir bleiben zwei getrennte Unternehmen, die sich aber wunderbar in der Produktion ergänzen. Wir wollen die fotochemischen Prozesse, also den Fotobereich in der klassischen Entwicklung, zu HSL auslagern, und HSL lagert seinen Inkjet-Bereich an uns aus. So erhalten wir auch zukünftig das Sortiment und die Kundschaft von beiden Unternehmen.