Digitale Party in Krefeld : 48 Stunden - Der längste Stream in der Kufa-Geschichte

Krefeld Am Freitag, 30. April, geht es los. 40 DJs, viel Musik und Talk, der Kufa-Koch und manche Überraschung gehen von der Dießemer Straße aus ins Netz.

(ped) Das Vorhaben war ehrgeizig, jetzt ist es eingestielt: Am Wochenende startet die Kulturfabrik ein riesiges Projekt. Statt des traditionellen „Tanz in den Mai“ beginnt am Freitag, 30. April, um 18 Uhr ein Stream, der erst am Sonntag, 2. Mai, um 19 Uhr endet: 48 Stunden Programm mit Musik, digitalem Feuerwerk und Konfetti.