Ehrung in Moers : Ursula Elsenbruch erhält Schöffensiegel der Stadt

Ehrung in Moers

Moers Ursula Elsenbruchs Themen sind Opstapje, ihr Stadtteil Repelen und vor allem die Sozialpolitik im Allgemeinen. Seit 23. Mai 2001 ist sie Mitglied im Rat der Stadt Moers.

Die Moerser Politikerin Ursula Elsenbruch hat am Mittwoch, 30. Juni, das Schöffensiegel der Stadt Moers erhalten. Bürgermeister Christoph Fleischhauer honorierte am Anfang der Ratssitzung das Engagement der gebürtigen Repelenerin. „Wenn man irgendwo den Namen Ursula Elsenbruch hört, kommen sofort drei Themengebiete auf: Opstapje, dein Stadtteil Repelen und vor allem die Sozialpolitik im Allgemeinen“, zählte Fleischhauer die wichtigsten Betätigungsfelder der Geehrten auf.

Daneben war und ist sie in verschiedenen Fachausschüssen sowie in Gremien städtischer Gesellschaften tätig. Vor der Wahl in den Rat 2001 war die Sozialpolitikerin bereits als sachkundige Bürgerin im Schulausschuss vertreten.