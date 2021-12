Ehrung für langjährige Ratsmitglieder in Jüchen : Altgediente Politiker mit dem Jüchen-Taler ausgezeichnet

Jüchen: Bürgermeister Harald Zillikens überreichte mehreren ehemaligen Ratsmitgliedern, die mehr als 25 Jahre dabei waren, den Ehrentaler der Stadt. Karl-Heinz Ehms (CDU), früherer stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde, weist die längste Ratszugehörigkeit der Geehrten auf: Er gehörte beachtliche vier Jahrzehnte dem Rat an.

Bürgermeister Zillikens dankte in der Feierstunde, an der auch Dezernent Oswald Duda teilnahm, den ehemaligen Ratsmitgliedern, die allesamt länger als 25 Jahre dem Gremium angehörten, für ihr Engagement für das Gemeinwohl. Kommunalpolitik sei bürgernahe Selbstverwaltung. Was der Rat beschließe, werde für die Bürger unmittelbar sichtbar und erlebbar. Jeder Einzelne merke auch privat, in der Familie oder im Unternehmen, was der Rat entschieden habe oder wo Prioritäten gesetzt würden. So würden Kommunalpolitiker immer wieder mit den Folgen ihres Handelns konfrontiert – und ab und an sei auch Kritik der Lohn für die ehrenamtliche Tätigkeit.