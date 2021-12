Fußball-Kreisliga A : Verfolgerduell im Rheinberger „Käfig“ unter Flutlicht

Moers/Rheinberg Die Concordia erwartet bereits am Freitagabend den Tabellenzweiten aus Kamp zum letzten Heimspiel in diesem Jahr. Die Gäste wollten die Partie wegen eines Corona-Falls verlegen. Zudem wurde das Kellerduell bei RW Moers vorgezogen.

Der Vorstand von Concordia Rheinberg wird am Freitagabend nach dem letzten Heimspiel in 2021 der A-Liga-Fußballer gegen Alemannia Kamp bei Glühwein in kleiner Runde ein ereignisreiches Jahr Revue passieren lassen. Mit dem Abschneiden der ersten Mannschaft ist Geschäftsführer Dennis Tenge schon vor dem Topduell „mega zufrieden“. Die Concordia liegt auf Rang vier, die Gäste reisen als Tabellenzweiter an. Anstoß im Rheinberger „Käfig“ ist um 19.30 Uhr. Zeitgleich beginnt das Kellerduell zwischen RW Moers und dem VfL Repelen II.