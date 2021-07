Fall im Moerser Tierheim : Abgemagert bis auf die Knochen – Schicksal von Hündin Boo erschüttert das Netz

Moers Update Im Tierheim Moers ist am Freitag eine stark abgemagerte Hündin abgegeben worden. Der Fall hat selbst die erfahrenen Mitarbeitenden an ihre Grenzen gebracht. Ob und wie Boo jetzt geholfen werden kann.

() Dieses Tierschicksal hat am Wochenende selbst die erfahrenen Mitarbeitenden des Moerser Tierheims zutiefst erschüttert: Bis auf die Knochen abgemagert, mit nicht einmal mehr 14 Kilo wurde am Freitag die zwölf Jahre alte Hündin Boo – eine Mischung aus französischer und englischer Bulldogge – im Tierheim abgegeben. „Weil sie seit vier Wochen ständig erbricht und kein Geld für den Tierarzt da ist“, schreibt das Tierheim auf seiner Facebook-Seite. Der Social-Media-Eintrag wurde mehr als tausend Mal geteilt und ebenso oft kommentiert.

Die Hündin wurde in eine Tierklinik gebracht. Am Sonntag gab es neue Informationen: „Wie gerne würden wir berichten, dass es aufwärts geht, aber leider ist das kein Blockbuster sondern das wahre Leben“, teilte das Tierheim mit. Die Hündin sei nach wie vor in einem kritischen Zustand, werde derzeit intensivmedizinisch betreut und müsse sich einer riskanten Darm-Untersuchung unter Vollnarkose unterziehen.