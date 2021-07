Vorstandswahlen : Moerser SPD hat jetzt einen neuen Chef

Der neue Vorstand des SPD-Stadtverbands Moers: Frank Lehmann (2.v.l.), Petra Jabs, Hajo Scheider und Markus Tenbergen. Nicht im Bild: Lisa Neuhausmann. Foto: Norbert Prümen

MOERS Mit 47 von 47 möglichen Stimmen haben die Sozialdemokraten Frank Lehmann an die Spitze des Stadtverbandes gewählt. Wie der neue Vorstand die SPD in der Grafenstadt jetzt nach vorne bringen will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Frank Lehmann ist neuer Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Moers. Lehmann wurde am Freitag auf einer Versammlung im katholischen Jugendheim in Meerbeck mit 47 von 47 möglichen Stimmen gewählt.

Knapp 50 Mitglieder der drei Ortsvereine Moers, Rheinkamp und Kapellen waren zusammengekommen, um für die nächsten zwei Jahre einen neuen Vorstand zu bestimmen, wobei das Wort „neu“ eine entscheidende Rolle spielte. „Wir brauchen einen politischen Generationswechsel“, hatte der seit acht Jahen amtierende Vorsitzende Harald Hüskes zur Begrüßung erklärt, und dann den unter dem Tagesordnungspunkt 6A angekündigten Bericht über die seit der letzten Versammlung geleistete politische Arbeit des Stadtverbandes vorgetragen. „Wir haben in der Kommunalwahl 2020 einiges mitmachen müssen“, sagte Hüskes und spielte damit auf die verlorene Bürgermeisterkandidatur des bisherigen und jetzt gerade wieder neu aufgestellten SPD-Landtagskandidaten Ibrahim Yetim an. „Aber ich denke, dass wir alle unser Möglichstes getan haben.“

Seinen Ausführungen folgte anschließend der von den beiden zuständigen Revisoren als „äußerst korrekt“ bezeichnete Kassenbericht des langjährigen Kassierers Hajo Schneider und schließlich die mit einer Enthaltung ansonsten einstimmige Entlastung des alten Vorstands. Damit war der Weg frei für die Vorstellung des an diesem Abend zur Neuwahl anstehenden Vorsitzenden, Frank Lehmann (53), seiner beiden Stellvertreter Markus Tenbergen (53) und Lisa Neuhausmann (25), sowie der 50-jährigen Petra Jabs als Schriftführerin.

Bis auf Hajo Schneider (61), der sich erneut wieder als Kassierer bewarb, war es für die übrigen vier ihre erste Vorstandskandidatur. Den Auftakt in der Vorstellungsrunde machte in diesem Fall Frank Lehmann mit einer längeren, sehr engagierten Rede: „Wir haben eine sensationelle Basis für das, was vor uns steht“, betonte er. „Und die Themen sind auch da. Jetzt gilt es nur noch, die Wahrnehmung der SPD in Moers zu forcieren. Selbstbewusst, mutig und mit Spaß an der Sache.“

Das sah Markus Tenbergen ähnlich: „Wir müssen vor allem mehr agieren und weniger reagieren“, forderte er. „Lasst uns die Dinge einfach zu Ende bringen!“ Petra Jabs brachte ihr Anliegen noch kürzer in nur zwei prägnanten Sätzen zum Ausdruck: „Wir wollen die Kümmerer- und Macher-Postion verstärken. Machen, statt reden.“

Derweil führte Hajo Schneider für seine Wiederwahl in erster Linie seine bisherige Vorstanderfahrung ins Feld. Lisa Neuhausmann, die zweite Bewerberin um den stellvertretenden Vorsitz, war aus Krankheitsgründen an diesem Abend nicht anwesend, wurde aber – wie die anderen vier auch ohne Gegenkandidaten – mit großer Mehrheit gewählt.

Die anschließende Wahl der zehn kandidierenden Beisitzerinnen und Beisitzer erfolgte nach einem ähnlichen Muster. Nachdem sich alle der Reihen nach kurz vorgestellt hatten, erfolgte ihre Wahl ebenfalls nahezu einstimmig. Der Abend endete schließlich nach gut zwei Stunden mit Grußworten des Moerser Franktionsvorsitzenden Attila Cikoglu, des Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim und des Bundestagskandidaten Jan Dieren.