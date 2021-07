Nach Vakanzvertretung : Evangelische Gemeinde Asberg hat neuen Pfarrer

Moers Der Nachfolger von Pfarrer Holmfried Braun ist der Gemeinde bereits bekannt. Im August tritt er seinen Dienst an. Auch ein Einführungsgottesdienst ist geplant.

Jens Storm wird neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Moers-Asberg. Die Gemeinde und Storm sind einander bereits bekannt. Nach dem Weggang von Pfarrer Holmfried Braun übernahm der 33-Jährige im November 2020 in der Gemeinde die Vakanzvertretung – die Zeit bis zur Neubesetzung der Pfarrstelle. In den Monaten seitdem predigte Storm in Gottesdiensten, taufte Kinder, traute Liebende, stand Menschen in Not als Seelsorger zur Seite und beerdigte Verstorbene.