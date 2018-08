Werkstattgespräche zum Kinderbildungsgesetz

Mönchengladbach Landtag gibt weitere Zuschüsse in der Übergangsphase.

Eine wichtige Nachricht gab es zur Finanzierung der Kitas in der Übergangsphase zum neuen Kinderbildungsgesetz: Nach dem ersten Rettungsprogramm für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019 wird es auch danach noch einen Zuschuss von 450 Millionen Euro für die Einrichtungen geben. Beim ersten Rettungsprogramm hatten die Mönchengladbacher Träger rund sieben Millionen Euro erhalten. „Wir sorgen so für Verlässlichkeit und Planungssicherheit in der Kindertagesbetreuung in der Übergangsphase zum neuen Gesetz“, so Jochen Klenner.