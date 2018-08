Konzert von Britney-Spears 2018 in Mönchengladbach - Infos

Eines von zwei Deutschland-Konzerten : Britney Spears kommt nach Mönchengladbach

Mönchengladbach Mitte August kommt Popstar Britney Spears mit ihrer „Piece of me“-Tour nach Mönchengladbach. Es ist eines von zwei Deutschland-Konzerten der amerikanischen Sängerin. Rapper Pitbull begleitet sie.

In diesem Sommer kommt Britney Spears auf ihrer „Piece of Me“-Tour auch für zwei Konzerte nach Deutschland. Am 6. August tritt sie in Berlin auf, am 13. August in Mönchengladbach im Sparkassenpark.

Foto: dpa, bsc vfd 18 Bilder Britney Spears: ihr Leben in Bildern

Tickets für das Mönchengladbach-Konzert gibt es noch für rund 70 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem bei Westticket.



Am ersten Tag des Vorverkaufs waren gleich 10.000 Tickets verkauft. Die 36 Jahre alte Pop-Sängerin, die mit dem Hit „Baby one more time“ 1999 schlagartig berühmt wurde, hat offenbar treue Fans.

Bei ihrer Tour begleiten wird sie Rapper Pitbull. Bekannt wurde der Künstler mit kubanischen Wurzeln mit Songs wie "Hotel Room Service" und "I know you want me".

