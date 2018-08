Minister Laumann will Hartz IV-Milieu aufbrechen

Mönchengladbach Anlass für den Besuch des NRW-Arbeitsministers in Mönchengladbach ist die Wiedereinführung des sogenannten Werkstattjahres. Es startet am 1. September mit 36 Teilnehmern und dient der Vorbereitung auf eine Einstiegsqualifizierung oder eine Ausbildung.

Anlass für den Besuch des NRW-Arbeitsministers in Mönchengladbach ist die Wiedereinführung des sogenannten Werkstattjahres. Es startet am 1. September mit 36 Teilnehmern und dient der Vorbereitung auf eine Einstiegsqualifizierung oder eine Ausbildung. In diesem Rahmen werden schulische Defizite aufgearbeitet, Sekundärtugenden eingeübt und über Praktika der Kontakt zu Betrieben hergestellt. Das Jugendförderungswerk hat den Zuschlag für die Durchführung dieser Maßnahme in Mönchengladbach bekommen. Laumann will mit der Wiedereinführung des Werkstattjahrs das Programm KOA (Kein Abschluss ohne Anschluss) ausbauen, ein Angebot für eher Leistungsschwache. In diesem Zusammenhang spricht er sich dafür aus, die Ausbildungsprogramme aus überbetrieblichen Werkstätten in die Betriebe zurück zu verlagern. „Überbetriebliche Ausbildung war richtig, als wir zu wenig Ausbildungsplätze hatten“, sagt er. „Jetzt haben wir zu wenig Auszubildende.“ Die Ausbildung in den Betrieben soll gegebenenfalls durch Sozialarbeiter begleitet werden, die aus Landes- oder Bundesmitteln finanziert werden.