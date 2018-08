Mönchengladbach: Dieter Köllner verlässt Hephata

Mönchengladbach 36 Jahre lang hat Dieter Köllner bei der Stiftung Hephata gearbeitet. Jetzt wurde er verabschiedet – mit einer Überraschung.

Am Mönchengladbacher Flughafen startet ein Flugzeug. Mit an Bord: Dieter Köllner, der langjährige Leiter der Jugendhilfe bei der Evangelischen Stiftung Hephata. Dreimal überfliegt die Maschine das Hephata-Gelände. Dort haben Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter in riesigen Lettern „Lott Jonn“ auf den Boden geschrieben. Sie stehen daneben und winken dem Flugzeug zu. Es ist ihr liebevoller Abschiedsgruß an einen Mann, der praktisch sein gesamtes Berufsleben der Jugendhilfe gewidmet hat. 36 Jahre lang hat Dieter Köllner bei der Stiftung Hephata gearbeitet.