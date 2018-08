Mönchengladbach: Der Archäologe Erich Otten

Serie Was macht eigentlich? : Spürnase für archäologische Schätzchen

Stecken im Boden Reste alter Fundamente? Erich Otten untersucht mit einer Sonde den Kartoffelacker des Landwirts Hütz in Giesenkichen. Foto: EO

Mönchengladbach Erich Otten hat ein halbes Jahrhundert lang als Hobby-Archäologe Zeugen der Vergangenheit aus dem Boden gegraben.

Es ist fast so wie die Geschichte vom Hasen und Igel: Ehe die Bagger ihr Werk begannen, war Erich Otten schon da – damit nur ja nicht Unwiederbringliches verbuddelt oder zerstört werden konnte. Erich Otten: Das ist der Mann, der ein gutes halbes Jahrhundert lang auf der Jagd nach Fundstücken aus der Urgeschichte der Stadt war – erfolgreich. Ein gelernter Installateur, dessen – „amtlich anerkanntes“ – Hobby die Archäologie wurde. Der vieles entdeckte, was man nicht im Boden von Mönchengladbach und seinem Umfeld vermutet hatte.

Otten fand bei seinen Grabungen oft alte Schätze, hier zeigt er ein Trüffelchen. Foto: Dieter Wiechmann/Wiechmann, Dieter (dwi)

Werkzeuge aus der Steinzeit, Gräber und Brunnen aus der Römerzeit, Mauerreste aus dem Mittelalter, Feuerstellen, Töpferöfen, Schmuck und Skulpturen hat er mit Kelle, Pinsel und höchster Sorgfalt ausgegraben und gesichert – manchmal zum großen Ärger der Zeitgenossen, deren Bauprojekte er verzögerte, weil auf seine Entdeckungen erst einmal Baustopps verfügt wurden, um historische Funde zu sichern.

Info Ein Leben in Geneicken und Giesenkirchen Geboren am 17. April 1928 in Rheydt als Sohn des Müllers Heinrich Otten. Aufgewachsen in Geneicken, lebt in Högden bei Giesenkirchen. Er war bis zu ihrem Tod verheiratet mit Else Kämmerling aus Wey, Tochter Edith, Söhne Erich und Reiner, sieben Enkel, zehn Urenkel. Erich Otten besuchte die Volksschule Dohler Straße. Nach der durch den Krieg unterbrochenen Lehre arbeitete er bis 1988 als Installateur. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt er den Rheinlandtaler des Landschaftverband Rheinland für Verdienste um die rheinische Kultur.

Angefangen hat es 1957. Vor 61 Jahren. Da war er 29, und bei Bauarbeiten am Mülforter Marktplatz wurden Dachziegel-Stücke gefunden. Sie stammten aus der Zeit etwa um die Geburt Christi, in der die Römer am Niederrhein sesshaft geworden waren und im heutigen Mülfort eine kleine Siedlung angelegt hatten: Standort für den Pferdewechsel ihrer Gefährte an der Kreuzung zweier römischer Straßen – und auch eine Begräbnisstätte. Die heutige Hochhaussiedlung dort wurde später danach „Römerbrunnen“ benannt.

Sie sind Lebensgefährten: Ernst Otten und Margarete Henschen. Foto: EO

Erich Otten ist seit 1957 fasziniert: „Mülfort hat mich nicht mehr losgelassen“, sagt er und zeigt ein dickes „Tagebuch“, in dem er seine Arbeiten und Funde seit dem Jahr 1959 sorgfältig festgehalten hat, handschriftlich, mit Hunderten selbstgeschossener Fotos und Zeichnungen. Der Installateur wurde zum Hobby-Archäologen, zum ehrenamtlichen Helfer des rheinischen Amtes für Denkmalpflege in Bonn. „Mein halbes Leben war ich dafür unterwegs“, sagt er. Unterwegs mit dem Helfer-Ausweis, der ihm Zutritt zu Orten ermöglichen sollte, die abgesperrt wurden und wo er antike Schätze vermutete – mit oft zuverlässiger Spürnase. Viele Alben dokumentieren seine Arbeit, in so mancher Veröffentlichung der Denkmalschutz-Institutionen ist er erwähnt.



Römerzeit in Mönchengladbach : Vicus Mülfort ist jetzt ein Bodendenkmal

Bei Mülfort ist es nicht geblieben. In und um seine Heimatstadt Mönchengladbach hat Erich Otten viele hundert Fundstücke der Vergangenheit entdeckt, gesichert, fotografiert und katalogisiert. Er entwickelte eine regelrechte „Spürnase“ und war oft früh genug zur Stelle, wo er Interessantes vermutete – ehe die Bagger ihr zerstörerisches Werk beginnen konnten: Er stieg mit Archäologen-Kelle („Trüffelchen“) und Pinsel in die Baugruben und schürfte nach archäologischem „Gold“. Nach Feierabend, unter Einsatz der vielen Überstunden, die er im Beruf als Installateur immer wieder anhäufte, und später mit der Freizeit eines Rentners,

Die Bombe in der Mühlenstraße ist entschärft: Oberstadtdirektor Freuen lässt sich den Zünder erklären. Foto: EO

Ein zuverlässiger Informant und Helfer Ottens war ein Baggerfahrer, von ihm infiziert und auf Spürnase „geschult“: Heinz Strucken. „Auch mit Toni Mennen aus Mennrath, Willi Heinrichs aus Merreter, Erwin Clever aus Rickelrath oder dem Ehepaar Hesse aus Viersen habe ich viel zusammenbearbeitet“, erzählt Otten. Es wurden immer mehr Baggerfahrer, die ihre Arbeit unterbrachen, wenn er kam. Manchmal gab es aber auch Ärger, wenn er die Arbeiten zu lange aufhielt, „Aber das war mir egal. Ich blieb hartnäckig.“

„Profis“ griffen gerne auf seine Erfahrung und Fundstücke zurück. „Ohne ihn wären wir auf vieles nicht gestoßen“, sagte Marion Brugger vom Landesamt für Bodendenkmalpflege. Dessen Träger, der Landschaftsverband Rheinland, zeichnete Otten 1981 für seine Verdienste mit dem Rheinlandtaler aus. Viele andere Ehrungen kamen hinzu, zum Beispiel auch für die Entdeckung des römischen Wachturms in Rheinberg.

90 Jahre alt ist Erich Otten inzwischen. Das „Buddeln“ hat er vor neun Jahren aufgegeben – weil der Rücken es nicht mehr zuließ, aber auch aus Ärger über die Mönchengladbacher Stadtverwaltung, die ihm zunehmend Steine in den Weg legte, Baustellen-Betretungsverbot erteilte. „Oder die das unter Denkmalschutz stehende Fachwerkhaus Geneickener Straße 42 abreißen ließ, in dem meine Familie lange gewohnt hatte.“ Er ist 1928 geboren worden und zunächst in Mülfort in der Eickesmühle aufgewachsen, die seinem Großvater und seinem Onkel gehörte. Sein Vater Heinrich arbeitete dort als Müller, bis er in Geneicken eine Milch-Handlung übernahm und die Familie dorthin zog.