Verkehrsplaner von Mönchengladbach : „Die Bevorzugung des Autos ist nicht mehr zukunftsweisend“

Mönchengladbach Auto, Fahrrad, Bahnen, Fußgänger: Städte müssen alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt berücksichtigen – doch lange wurden Straßen vor allem für Autos geplant. Das ist nun vorbei, sagt der Mönchengladbacher Verkehrsplaner im Interview.

Clages Ich versuche immer alle Verkehrsmittel zu nutzen. Ich bin mit dem Rad, mit dem Auto, aber auch gern mit Bus und Bahn unterwegs. Dem Autoverkehr in Gladbach wurde in Vergleichsuntersuchungen die Schulnote Eins bis Zwei gegeben. Zu bestimmten Zeiten und an einzelnen Stellen entstehen längere Wartezeiten, aber es gibt keine stundenlangen Staus wie in anderen Städten. In Köln und Düsseldorf stand der Verkehr zeitweilig kurz vor dem Zusammenbruch. Von solchen Extremsituationen sind wir deutlich entfernt. Dem ÖPNV würde ich eine Zwei bis Drei geben. Durch die Umstrukturierungen ist er in vielen Bereichen besser geworden. Der Radverkehr erhielt damals ein Ungenügend, aber das Rad spielt in der Stadtentwicklungsstrategie „mg+ Wachsende Stadt“ eine ganz wichtige Rolle. Vieles ist in Bewegung: beispielsweise durch den Masterplan Nahmobilität, das zweite Paket zur Öffnung von weiteren Einbahnstraßen, die Blaue Route, neue Radwegeplanungen bei allen Straßenumbauten, zum Beispiel Rheindahlener Straße und Limitenstraße sowie die Wegweisung von Radrouten.