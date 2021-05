Keine Verletzten : Sturmböen in Kleve – Baum fällt auf Auto

Kleve Auf der Lindenallee und der Hoffmannalle sind Bäume auf die Fahrbahn gefallen. Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

Durch stärkere Windböen sind in Kleve am Dienstag gegen 12.30 Uhr zwei Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. So fiel auf der Lindenallee ein noch junger Baum auf die Straße und begrub dabei zusätzlich noch ein Fahrzeug unter sich. Für den von der Nimweger Straße kommenden Verkehr blieb der umgeknickte Baum ohne Folgen. „Trotz des in der Regel hohen Verkehrsaufkommens kam es an der Stelle zu keinem Unfall“, sagt Florian Pose, Sprecher der Klever Feuerwehr.