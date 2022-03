Gymnasium an der Gartenstraße : „Wir sind jetzt Schule Global“

Mönchengladbach Eine internationaler Austausch mit China und den USA – das soll am Gymnasium an der Gartenstraße demnächst möglich gemacht werden. Denn interkulturelle Bildung soll dort gestärkt werden.

Schock in Malmö : Gewalttat an schwedischer Schule - zwei Frauen tot

Drei tragende Säulen sollen in Zukunft am Gymnasium in den Blick genommen werden: Zunächst der Bereich des internationalen Austausches über Programme mit Erasmus plus, um den Schülern eine interkulturelle Kompetenz und den Umgang mit Diversität weiterhin zu ermöglichen und zu schulen. Dafür hat die Schule aktuell eine Akkreditierung mit dem Projekt „Unser GymGa auf dem Weg in die Zukunft: gemeinsam nachhaltig, vielfältig, gesund leben und lernen“ erhalten.