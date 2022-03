Erasmus-Projekt : Schüler diskutieren in der Welt über Werte

Mönchengladbach Die Erasmus-Gruppe der Gesamtschule macht gerade spannende Erfahrungen. Die Schüler besuchten eine Moschee, chinesische und hinduistische Tempel sowie eine christliche Grotte. Sie standen auf einem Vulkan und flohen vor einem Zyklon.

In Portugal und auf La Réunion, einem französischen Übersee-Département im Indischen Ozean, trafen sich erneut die teilnehmenden Delegationen der Länder Estland, Türkei, Portugal, Bulgarien, Deutschland und Frankreich. In einer unerwarteten Kälte in Portugal diskutierten die Gruppen zu Themen wie Mauern und Grenzen, Migration in Portugal und in der Türkei. Für ihr Gastland hatten die Schüler ein Theaterstück vorbereitet, das die Diskriminierung von Jugendlichen thematisiert.