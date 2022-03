Schaffrath Stiftung in Mönchengladbach : Vitusschule freut sich über 5000 Euro für digitales Lernen

Schaffrath Stiftung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Digitalisierung hat Einzug gehalten im Unterricht der Vitusschule. Das machten nicht nur eine Mediengruppe in der Schule möglich, sondern auch eine Spende der Schaffrath Stiftung.

Bereits vor der Pandemie war die Vitusschule bei der Digitalisierung ganz gut aufgestellt. „Letztlich war Corona der Katalysator für etwas, was wir ohnehin umsetzen wollten“, sagt Michael Zein , Medienbeauftragter der Schule. Der Unterricht auf Distanz brachte neue Herausforderungen mit sich, eine fünfköpfige Mediengruppe nahm sich derer an.

„Einen Teil des nötigen Wissens hat unser Medienteam den anderen Lehrern selbst vermittelt. Darüber hinaus haben wir bei professionellen Anbietern Fortbildungen gemacht“, sagt Schulleiterin Xenia Schöpke . Wegen des Digitalpakts und dank der Spenden, die der Förderverein um die Vorsitzende Barbara Thelen und Schatzmeisterin Anne Himmelreich sammelten, war es rasch möglich, Videounterricht zu erteilen. Die Schaffrath Stiftung hat mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro die Anschaffung weiterer elektronischer Geräte ermöglicht.

In Dormagen beschlossen

In Dormagen beschlossen : Stadt entwickelt neue Digitalisierungs-Strategie

Deutsche Schule in Kiew macht weiter

„Alles ist online“ : Deutsche Schule in Kiew macht weiter

Bei der Spendenübergabe staunte Frederic Schaffrath von der Schaffrath Stiftung, wie sich die Schule verändert hat, die er noch aus ganz anderer Perspektive kennt – es war seine Grundschule. „Wir freuen uns über die wertvolle Arbeit, die hier geleistet wird, und unterstützen dieses besondere Engagement mit unserer Spende gerne, so wie wir es auch schon an anderen Schulen getan haben“, so Schaffrath.