Organisiert vom Tambourcorps Neuwerk : Preisverleihung und Benefizkonzert für die Ukraine

Die diesjährigen Preisträger des Martin-Theveßen-Preises: Rolf Gaden, der Yannick Gaden vertrat, und die Mitglieder der Band „Echt Lekker“. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Yannick Gaden und die Band „Echt Lekker“ sind die neuen Träger des Martin-Theveßen-Preises. Die Verleihung war Teil des Benefizkonzerts für ukrainische Kinder. Auf Einladung des Tambourcorps Neuwerk spielte das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in der KFH.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Dreimal musste das Tambourcorps Neuwerk 2015 wegen der Pandemie die geplante Vergabe des Martin-Theveßen-Preises an die Brauchtumsband „Echt Lekker“ und den Nachwuchsmusiker Yannick Gaden verschieben. Als der Verein endlich zum Zuge kam, war der Träger des erstmals verliehenen Sonderpreises, Yannick Gaden, in Quarantäne – wegen Corona. Doch dank der Technik erlebte der 26-jährige Mönchengladbacher per Livestream das volle Programm in der Kaiser-Friedrich-Halle mit Laudatio, Dankesworten und viel Musik.

Für den musikalischen Part holte das Tambourcorps das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr nach Mönchengladbach. Zu Gast aus der Nachbarschaft wartete das „Vierscher Ratpack“ an der eigens aufgebauten Whiskey-Bar mit Swing und Jazz auf. Der Erlös des Benefizkonzertes sowie am Abend gesammelte Spenden sind für geflohene, unbegleitete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine bestimmt. Der Betrag werde für entsprechende Projekte an die AWO-Mönchengladbach und das Kinderhaus in Vieren gehen, sagten Thomas Teltscher (Geschäftsführer) und Thomas Platzer (Vorsitzender) in der Begrüßung zu.

Moderatorin Ursula Gormanns von Radio 90.1 verriet die Geschichte zum Preis. Das Tambourcorps habe im Gründungsjahr reichlich Motivation und Kenntnisse gehabt, aber kein Geld für Uniformen. Rettung bot die von der Familie des Rheindahlener Kapellmeisters Theveßen gestiftete Sammlung, aus der sämtliche Monturen für das Corps geschneidert wurden.

Zum Dank versprachen die Neuwerker einen Preis für die Pflege der Brauchtumsmusik auszuloben und nach Martin Theveßen zu benennen. In Umkehrung einer üblichen Laudatio werde er als der Ältere die Verdienste eines Jüngeren ehren, betonte Hans Peter Jansen in seiner Würdigung von Yannick Gadens Engagement. Der Ehrenpräsident der KG „Immer lustig“ beschrieb den Kinderprinzen von 2009 als Naturtalent, das schon im Kindesalter einen Saal zum Singen brachte und den Schalk im Nacken hatte.

Seit 2008 Brauchtumsmusiker bilde Gaden inzwischen junge Flötisten beim Tambourcorps Lürrip aus. Anstelle des Sohnes nahmen dessen Eltern Rolf und Dagmar Gaden Urkunde und die mit dem Preis verbundene Bronzefigur eines Trompeters, entworfen von der Künstlerin Renate Fellner, an. Kinderarzt Ralph Köllges, 52.

Burggraf der Neuzeit, zog bei der Laudatio für die Band „Echt Lekker“ die Verbindung zum Spendenzweck. In einer Zeit, in der Frieden wie auch Freiheit bedroht und Kriegsverbrechen an der Tagesordnung seien, falle es ihm nicht leicht, die Laudatio zu sprechen und ein Konzert zu hören. Dennoch übernehme er die Aufgabe gerne, da die Band für Freude und soziales Engagement stehe. Dafür empfinde er Respekt und Dankbarkeit, so Köllges. Im Dank für den Preis betonten die Musiker die Auszeichnung als Verpflichtung für zukünftige Benefizkonzerte anzunehmen. Nach dem umfangreichen ersten Teil versprach Oberstleutnant Michael Euler augenzwinkernd, das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr alle Stücke „ein bisschen schneller“ spielen zu lassen.