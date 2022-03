Frühjahrsempfang im Sensenhammer : Leverkusener SPD fordert „Mutausbruch“ für die Bildung

Leverkusen Auch der Krieg und die Pandemie waren Themen beim Frühjahrsempfang der SPD im Sensenhammer. Fraktionschefin Kreutz schwört Genossen auf das Wahljahr ein.

Neben dem Krieg in der Ukraine und der Corona-Pandemie, stand das Thema Bildung im Mittelpunkt des Abends am Montag beim Frühjahrsempfang der Leverkusener SPD im Sensenhammer. Besonders während des Lockdowns gewinnt Bildung an Bedeutung. Unter dem Motto „Lernen un Lehren – Mut für gute Bildung“ sprach sich Milanie Kreutz, SPD-Fraktionsvorsitzende, nach der Begrüßung der Gäste, für ein ganzheitliches, zukunftsweisendes Konzept aus. „Bildung beginnt bei der frühkindlichen Förderung in der Kita, setzt sich über Schulen bis in die Ausbildung oder das Studium fort“, betonte Kreutz und ergänzte: „Bildung darf nicht vom Einkommen der Eltern oder des sozialen Hintergrunds abhängig sein“.