Spendenaktion in Mönchengladbach : Pasta essen für die Ukraine

Spendenaktion in Mönchengladbach

Mönchengladbach Wer ukrainische Flüchtlingskinder unterstützen möchte, kann im Restaurant Giorgio ein besonderes Gericht bestellen. Von jeder Portion wird die Hälfte des Erlöses gespendet.

Pasta essen und dabei etwas gutes tun – das geht jetzt im Restaurant Giorgio auf der Lehwaldstraße 27-29. Inhaber Giorgio De Lana hat sich dazu entschieden, 50 Prozent von jeder bestellten Portion Spaghetti Giorgio (16,50 Euro) an ukrainische Flüchtlingskinder zu spenden. Bei dem Gericht handelt es sich um eine Eigenkreation des Küchenchefs: dünne Spaghetti mit Rucola, Knoblauch und Tomaten in einer Öl-Sauce. Das Ganze wird in einem Parmesanleib gewälzt. Schon seit 1993 bereitet er dieses Rezept zu. „Seitdem wurde das Gericht schon oft kopiert, aber nie erreicht“, sagt De Lana.