Wettbewerb : Ausgezeichnete Grünflächen in der Stadt

Ausgezeichnete Grünflächen in der Stadt

So schön kann eine Garageneinfahrt aussehen. Ehepaar Lohmann gewann mit diesem Bild den ersten Platz beim Fotowettbewerb der Grünen. Foto: Lohmann/Grüne/Lohmann

Mönchengladbach Der ersten Preis beim Fotowettbewerb der Grünen gewann das Ehepaar Lohmann. Die schon bepflanzte Garageneinfahrt überzeugte die Jury.

Wo findet man die schönsten Grünflächen in der Stadt? Das wollten die Grünen wissen. Sie hatten Anfang Mai einen Foto-Wettbewerb ausgelobt. Vorgärten und Gärten, begrünte Dächer, Balkone und Terrassen sind die Aushängeschilder und Visitenkarten der Häuser in der Stadt. Sie sind aber auch Rückzugsorte und Nahrungsquelle für Vögel, Insekten und Schmetterlinge. Seit einiger Zeit macht sich zum Leidwesen der Grünen und aller Naturschützer der Trend zu Schottergärten und Steinwüsten vor der Haustür breit. Solche Flächen sind in ihren Augen weitgehend leblos und steril. Deshalb freuen sich die Grünen, das der Fotowettbewerb auch viele Positivbeispiele brachte. Drei davon hat die Jury nun prämiert.