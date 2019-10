Neueröffnung in Mönchengladbach : Der Tortenmann hat jetzt ein eigenes Geschäft

Mönchengladbach Schildkröten, Spinnen, Totenköpfe – alles zum Anbeißen. Peter Schuster hat ein Händchen für Torten in außergewöhnlichen Formen. Bisher hat der gelernte Bäckermeister nur nebenberuflich Süßes verrührt und modelliert.

Sein Hauptjob war Lebensmitteltechniker. Doch jetzt hat „Der Tortenmann“ ein eigenes Geschäft. Das liegt an der Graf-Haeseler-Straße 31, und dort hat Peter Schuster alles, was er braucht. Der Ruf, dass die verrücktesten Torten der Stadt von ihm kommen, hatte sich schnell in der Stadt verbreitet. Viele bestellten bei dem eingefleischten Borussia-Fan Hochzeits-, Geburtstags- und Jubiläumstorten, alle in aufgefallenen Varianten, versteht sich. Peter Schuster hat schon Torten in Döner-Spieß-, Wuschelhund- und Faule-Apfelsine-Form modelliert. Ab sofort können in dem neuen Geschäft Bestellungen aufgegeben werden. Torten gibt es dort nicht zu kaufen. Peter Schuster will dort aber Kurse geben und Themenabende veranstalten, zum Beispiel zum Thema Schokolade und Cup Cakes.