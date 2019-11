Schmausen im Dicken Turm : Zwerge, Napoleon und eine süße Pizza

Mönchengladbach Der Übergang vom Sommerbrauchtum zum Start der Karnevalssaison wird markiert von einem traditionellen Treffen im Dicken Turm.

Thoren ist berüchtigt für seine Kreativität bei der Auswahl der Geschenke. Diesmal waren es Gartenzwerge, mit denen er die Gäste dem Motiv entsprechend bedachte. Der Landtagsabgeordnete Jochen Klenner (CDU) – „die Zukunft der Partei“, so Thoren – hatte seine Gitarre mitgebracht und bekam deshalb einen Zwerg mit einer Leier. Am späteren Abend stimmte er „Die Seele brennt“ und das Martinslied an, und fast alle sangen mit. Ein St.-Martins-Zwerg ging an den Altstadt-Netzwerker Josef Vitz, RP-Karikaturist Nik Ebert erhielt einen mit Fliegenpilz und Felix Heinrichs, OB-Kandidat der SPD, „den Bartkrauler der Woche“. Ob es Zufall war, dass Thoren dem Landtagsabgeordneten Frank Boss, der sich im CDU-internen Wettstreit gegen Petra Heinen-Dauber ebenfalls als Kandidat für das OB-Amt positionieren will, den gleichen Zwerg bekam?