Stadt Wegberg: Hübsche Blumenbeete statt Grünflächen

Wegberg Die Stadt Wegberg gestaltet wenig ansehnliche Grünflächen in pflegeleichte Beete um.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde zunächst der Boden ausgetauscht. Beim eingefüllten Substrat handelt es sich um ein mageres Gemisch aus Füllkies und Kompost. Das erhalten die Pflanzen deutlich weniger Wasser und dennoch ausreichend Sauerstoff, erklärt die Veraltung. Durch Wind oder Vögel verteilte Samenunkräuter werden ferngehalten, da die Fläche mit einer mineralischen Mulchschicht versehen worden ist. Die Pflanzen sind trockenheitstolerant, so dass im auch in sehr trockenen Monaten kaum Bewässerungsgänge notwendig sind. Die Fläche soll ein Magnet für Schmetterlinge und eine Vielzahl an Insekten sein. Die Pflege der Fläche übernimmt der Baubetriebshof in Eigenregie.