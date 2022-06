Reiterin aus Lobberich : Nach Startschwierigkeiten kommt Karolin Exner mit ihrem Pferd in Tritt

Karolin Exner vom Reit- und Fahrverein Lobberich will mit Con Amore Z im Galopper Achter-Team des Rheinlandes bei den Ü22-Springreitern die Nummer eins sein. Foto: Exner

Reiten „Es gab Tage, da hätte ich sie am liebsten verschenkt“, sagt Karolin Exner vom Reit- und Fahrverein Lobberich über ihr Pferd Con Amore Z. Doch mittlerweile harmonieren Pferd und Reiterin – und das sieht man.

Karolin Exner vom Reit- und Fahrverein Lobberich gehört zu den Punktesammlerinnen des Pferdesportverbandes Rheinland im Galopper Achter-Team Ü22-Springen. Ziel des Achter-Teams Rheinland ist stilistisch sauberes, korrektes und pferdesportliches Reiten bei ihren teilnehmenden Reitern zu belohnen. Bei der letzten Abschlussveranstaltung gewann die Top-Scorerin Karolin Exner im Finale – einem L-Stilspringen – mit der Traumnote von 8,5 (die Werteskala geht bis zu 10,0).

Auch in dieser Saison ist die 32-Jährige auf dem besten Weg dorthin mit ihrer selbstbezogenen Stute Con Amore Z, der Tochter von Lovely, mit der sie in der Vergangenheit sehr erfolgreich bis zur Deutschen Amateurmeisterschaft der Springreiter ritt. „Auch in dieser Saison sammle ich im rheinischen Galopp Achter-Team Ü22-Springen Punkte und hoffe natürlich, dass ich es auch wieder ins Finale schaffe“, sagt Karolin Exner. Sie ist von diesem Wettbewerb begeistert: „Es ist wirklich eine schöne Springserie, bei der es weniger drauf ankommt, wie schnell ich bin – sondern meine stilistische Reitweise steht dabei im Vordergrund. Eine gute 8er-Note zubekommen, ist nicht einfach, alles muss stimmen. Mein Pferd und ich sollten dabei harmonisieren.“

Zweimal verbuchte sie schon die Wertnote 8,5: Die Ranking-Reihenfolge wechselt fast wöchentlich. „Nicht jeder der Teilnehmer schafft es, an allen Ausscheidungen teilzunehmen und natürlich ist es auch nicht immer möglich, mit einer 8er-Bewertung ausgezeichnet zu werden.“ Dieses Jahr setzt sie auf die achtjährige Con Amore Z. Es war ein harter Weg mit Con Amore Z. Ohne Unterstützung von Familie, Trainer und Freunden hätte sich dieses Pferd nicht so gut entwickelt. „Es gab Tage, da hätte ich sie am liebsten verschenkt, es war zum Verzweifeln – aber mit Geduld und hartem Training ging es immer ein wenig aufwärts und wir können jetzt zusammen bereits auf einige Erfolge zurückblicken“, erzählt sie über die Höhen und Tiefen des Reitsports.