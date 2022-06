John Hesen übernimmt das Traineramt : Sportfreunde Leuth wollen mit neuem Personal oben angreifen

Fussball John Hesen ist ein erfahrener Coach aus der Region: Nun übernimmt der Niederländer bei den Sportfreunden Leuth das Traineramt. Und will mit einem neu zusammengestellten Kader in die oberen Regionen der Kreisliga B vorstoßen.

Die Sportfreunde Leuth haben John Hesen (65) als neuen Trainer für die Saison 2022/23 in der Kreisliga B verpflichtet. Der Kontakt zum Coach bestand durch den Fußball-Obmann Detlef Gartmann schon über viele Jahre. Nun ergab sich die Gelegenheit, bei der sich beide Seiten einig wurden. Für Hesen, der seit über 36 Jahren im Geschäft ist – davon größtenteils im hiesigen Fußballkreis Kempen/Krefeld – könnte es die letzte Station in seiner Trainerlaufbahn sein. „Näher an Holland kann ich nicht sein. Ich möchte noch zwei bis drei Jahre als Trainer arbeiten. Es ist daher ein guter Zeitpunkt, um nach Leuth zu kommen“, sagte der Niederländer bei der Präsentation der neuen Spieler.