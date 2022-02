Polizei in Rheinberg bittet um Hinweise : Radfahrer klingelt – Reiterin stürzt und wird schwer verletzt

Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Budberg In Budberg in den Feldern am Krähenkamp ist am Sonntag gegen 15.20 Uhr eine 27-jährige Rheinbergerin vom Pferd gestürzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Ausgelöst wurde der Sturz offenbar durch einen klingelden Radfahrer, der die Reiterin überholte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein bisher unbekannter Fahrradfahrer die Reiterin circa 100 Meter hinter dem Ortsausgang überholt haben. Dabei soll er permanent geklingelt haben. Dies habe dazu geführt, dass sich das Pferd erschreckte und samt Reiterin nach links von der Fahrbahn auf einen Acker abkam und stürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Reiterin dabei unter dem Pferd eingeklemmt. Obwohl die Reiterin den Radfahrer aufgefordert habe, ihr zu helfen, sei er unerkannt in Richtung Rheinberg weitergefahren. Dem Pferd gelang es, nach mehrmaligen Versuchen aufzustehen. Die 27-Jährige konnte sich an dem Pferd festhalten und ging zu Fuß zurück zum Stall. Dort verständigten Zeugen den Rettungsdienst und die Polizei. Ein Rettungswagen brachte die junge Reiterin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen worden sei. Bei dem Radfahrer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen etwa 50 Jahre alten Mann, der mit einem herkömmlichen Fahrrad (kein Mountainbike oder Rennrad) unterwegs war.

Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Telefon 02843 9276-0.

(up)