Großer Erfolg des SC Niederkrüchten : B-Ligist feiert sensationell Einzug in Niederrheinpokal

Fußball-Kreisliga Der SC Niederkrüchten sorgt im Kreispokal des Fußballkreises Kempen/Krefeld für eine große Überraschung und sichert sich als B-Ligist die Teilnahme am Niederrheinpokal. Der Dorfverein setzt auf eine besondere Kaderstruktur.

Beim SC Niederkrüchten ist man in Feierlaune. Der B-Ligist hat sich für die 1. Runde des Niederrheinpokals qualifiziert. Möglich wurde dies durch den 4:2-Erfolg in der 5. Runde des Kreispokals im Fußballkreis Kempen/Krefeld. Gegner war der klassenhöhere SSV Strümp aus der Kreisliga A, der als aktueller Tabellenführer um den Aufstieg in die Bezirksliga spielt. Vor eine stolzen Kulisse von über 150 Zuschauern trafen Alec de Vries, Tim Peters, Seyedamir Ghezi und Jonas Hoffmann zum Sieg.

„Man spricht in Niederkrüchten von historisch und außergewöhnlich“, freute sich Trainer Erwin Simons über den doch etwas überraschenden, aber auch verdienten Pokalerfolg. Die eigentliche Sensation des Wettbewerbes legte sein Team zuvor bereits in der 4. Runde des Wettbewerbes hin. Dort besiegte man nämlich im Schwalmtal-Derby den Bezirksligisten DJK Fortuna Dilkrath mit 4:1. „Es hat an dem Tag einfach alles gepasst. Wir waren immer in Überzahl in Ballnähe“, erklärte Simons. Beinahe wäre es aber gar nicht zum Aufeinandertreffen mit den Dilkrathern gekommen. Denn in der 3. Runde lag man in der offiziellen Spielzeit mit 0:1 gegen den A-Ligisten FC Hellas Krefeld zurück. Mit dem letzten Atemzug traf dann allerdings Laurens Coenen in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich. Schlussendlich wurde das Spiel mit 7:6 im Elfmeterschießen gewonnen.