Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer in Berlin : So hat sich der Nachwuchs der SG Mönchengladbach geschlagen

Die Nachwuchstalente der SG Mönchengladbach haben an den Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer in Berlin teilgenommen. Foto: Thorsten Polensky

Schwimmen Neun Nachwuchsschwimmer der SG Mönchengladbach haben an den Jahrgangsmeisterschaften in Berlin teilgenommen. Coach Dieter Sofka ordnet die Leistungen der Schwimmer ein und erklärt, wieso ganze Jahrgänge im gesamten Bundesgebiet momentan Probleme haben.

Für Julius Bodenburg waren es anstrengende Tage in Berlin: Der Nachwuchsschwimmer der SG Mönchengladbach ist bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in der Hauptstadt gleich in fünf Disziplinen der Altersklasse 2009 ins Wasser gegangen – und war aufgrund seiner starken Leistungen im Vorfeld sogar für eine sechste qualifiziert. „Julius hat aber auf die 1500 Meter Freistil verzichtet, damit er nur einen Start pro Tag hat und das Pensum nicht zu hoch ist“, erklärt SG-Cheftrainer Dieter Sofka.

Über die 50 Meter Freistil kam der junge Mönchengladbacher bei seiner ersten Teilnahme in Berlin auch gleich in den Finallauf, belegte dort mit 23,13 Sekunden unter Deutschlands schnellsten Schwimmern seiner Altersklasse den achten Platz. Mit Chiara-Maria Wirtz und Mara Lennartz (beide Jahrgang 2009) waren zwei weitere SG-Schwimmerinnen erstmalig bei der großen Meisterschaft in Berlin dabei.

Lesen Sie auch Saisonpläne der SG Mönchengladbach : Größe Bühne in Berlin, viel Zuversicht beim Nachwuchs

„Vor allem Chiara hat man das Lampenfieber noch angemerkt, das ist aber auch ganz normal“, sagt Sofka, der sich über die große Anzahl der qualifizierten Schwimmer aus Mönchengladbach gefreut hat. Neun Nachwuchstalente aus den Jahrgängen 2005 bis 2009 sind von der SG in Berlin an den Start gegangen, abgesehen von Julius Bodenburg hat es aber niemand in einen Enddurchlauf geschafft. „Mit Blick auf die Finalteilnahmen haben wir 2021 und 2019 sicherlich besser abgeschnitten. Da sind wir in diesem Jahr schon ein wenig hinter den Erwartungen geblieben“, gibt Sofka zu. „Unser Team hatte im Vorfeld einige Probleme mit Corona- und anderen Krankheits-Fällen. Auch Verletzungen haben eine Rolle gespielt. Das gab es in anderen Vereinen natürlich auch, bei uns hat sich das aber in jedem Fall in der Leistung bemerkbar gemacht.“

Neben den vereinsinternen Herausforderungen, die insbesondere bei den älteren Jahrgängen der SG Mönchengladbach für weniger erfolgreiche Leistungen gesorgt haben, konnte Sofka anhand der Leistungen bei den Jahrgangsmeisterschaften ein grundsätzliches Problem ausmachen: „Die Leistungsdichte in den Jahrgängen 2004 und 2005 hat bei allen Vereinen in Deutschland abgenommen – das war deutlich zu erkennen“.

Dies sei eine Folge der langen Corona-Pause, in der kein oder kaum Training stattfinden konnte. „Die vorpubertären Kinder sind schnell wieder an ihre Leistungsspitze gekommen, die älteren Jugendlichen haben das aber nach der Zwangspause noch nicht geschafft.“ Auch in den ganz jungen Jahrgängen – zwischen 2011 und 2013 – habe Corona zu einem großen Einschnitt geführt. „Da fehlen teilweise komplette Jahrgänge: Das sind Kinder, die vor der Pandemie gerade die Grundlagen abgeschlossen hatten und jetzt nicht zurückgekommen sind.“