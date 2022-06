Billardspieler aus Lobberich : Reiselustiger Tom Löwe hat Erfolge und Titel im Gepäck

Billard Tom Löwe von den Billardfreunden Lobberich ist für seinen Sport viel unterwegs: Zuletzt konnte der 25-Jährige dabei einige Erfolge und Meisterschaften feiern – im Einzel und auch mit dem Team. Und die nächsten Termine stehen bereits fest.

Am Dienstag kehrte ein erschöpfter Tom Löwe aus Vietnam zurück. Dort nahm der Karambol-Spieler der Billardfreunde Lobberich in Ho-Chi-Minh-Stadt am Weltcup teil und musste sich nach großen Reisestrapazen in der dritten Runde geschlagen geben. 15 Stunden war Löwe bis nach Vietnam geflogen, hatte dort nur einen Tag Zeit, sich zu akklimatisieren.

Löwe, der weiterhin die Weltjahresbestleistung mit 40 Bällen in neun Aufnahmen hält, hatte zuvor mit dem BC Weywiesen nach den letzten beiden Spieltagen in Berlin und Magdeburg die Deutsche Meisterschaft geholt. Damit ist den Bottropern ein erfolgreiches Double gelungen, woran er maßgeblich beteiligt war. Nach dem Pokalsieg kam nun auch noch die Meisterschaft hinzu. Hier ging es so dramatisch zu wie selten – erst die letzten Meisterschaftsspiele der Saison brachten die Entscheidung. Der gebürtige Mönchengladbacher bleibt Bestandteil des Meisterteams, auch wenn er den Verein in Richtung BBV Velbert verlässt und fährt auch noch mit dem BC Weywiesen zum Europacup in Porto, der Ende Juni ausgetragen wird. Die Velberter, die in der letzten Saison in die 2. Bundesliga abgestiegen waren, wollen mit ihm wieder in die 1. Bundesliga aufsteigen. BSV-Vorsitzender Werner Klingberg schwärmt von dem Neuzugang: „Tom hat mit 25 Jahren noch unglaublich viel Potenzial und wird seinen aktuellen Generaldurchschnitt (GD) von über 1,15 sicher noch steigern können.“ Der GD gibt die erreichten Punkte in Relation zu den Aufnahmen an und wird daher als Gradmesser für die Spielstärke im Billardsport verwendet. Löwe freut sich auf die neue Aufgabe in Velbert: „Vor allem, weil ich mit so erfahrenen Spielern wie Eddy Merckx, Jean-Paul De Bruijn und Barry van Beers zusammenspiele“. Der 25-Jährige liegt mit seinem 37. Platz in der Bundesliga-Spieler-Rangliste vor den anderen deutschen Spielern des neuen Vereins.